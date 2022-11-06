Подобной "мести" Иран должен удостоиться из-за поставок иранских беспилотников в Россию

Есть такая страна, называемая в "высоких кабинетах" - Исламской республикой. Обычно так говорят об Иране. Так вот, вот вам "вводная": Иран очень хочется "вбомбить" в каменный век грозным США, Хочется - но не "можется". Ибо последствия могут дать хорошей отдачи. Поэтому дедушка Байден действует "опосредствованно" через свою агентуру на местах в мятежных провинциях Ирана. Хотя дедушка старый, и ему по классике детских садистских стишков должно быть "все равно", но нет, Байден опасается отдать "меняющий все" военный приказ. А вот в другой стране много "храбрецов".

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Так Советник главы офиса президента Украины предложил наказать Иран за якобы имеющие место быть поставки боевых дронов в Россию. А "наказать" не какими-нибудь экономическими санкциями, в которых Исламская республика "как в репьях", а провести полноценную военную атаку.

Подобными мыслями поделился в ходе прошедшего телемарафона Михаил Подоляк.

Что тут скажешь... Иногда лучше молчать чем говорить. Ведь после такой "болтологии" от официального лица Иран может и "ответить". Разумеется асимметрично.

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