Подсчеты Greenpeace показали, что переработка пластика не спасет мир от экологических невзгод
Зеленые и все им сочувствующие из "каждого утюга" кричат о правильной сортировке мусора, которая "обязательно" спасет нашу пока еще Голубую планету. Давайте "проверим" так ли это.
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На днях знаменитый Greenpeace опубликовал свое расследование, о "судьбе" сортируемого пластика. Так по данным борцов за земную экологию, из всего объема пластиковых отходов американских граждан лишь 5% достигает перерабатывающих заводов. Куда же деваются остальные "проценты"... А "никуда" - они просто вывозятся на свалки либо банально кидаются "в костер". Как говорится, "результат на лицо".
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Так за прошлый год только в США пластиковый мусор "зашкалил" за 50 миллионов тонн, из данного "массива" были переработаны лишь 2.5 миллиона. Опять же, количество такого мусора растет, а процент переработки - нет, если быть откровенными, он даже снижается. А если заглянуть в будущее, то ко второй половине XXI века промышленное изготовление пластмасс вырастет на 300%.
Теперь вывод очевиден даже для "первоклашки": дальше будет только хуже. Как альтернатива - перейти на биоразлагаемые упаковки, либо? как бы это ни было смешно, использовать пакеты и пакетики - повторно. Да, как в старые добрые советские времена, когда каждый целлофановый пакетик - хозяйки бережно стирали и сушили. Ну а после - использовали "по новой".
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