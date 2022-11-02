Звенит ноябрьская вьюга, CNN все так же корит Россию и Иран. Первую понятно почему, потому что все еще существует и не хочет распадаться. А вот с Исламской республикой посложней: доказательств незаконных действий - как всегда, нет, но CNN, как всегда - "знает лучше и больше" остальных таблоидов.
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Так по сообщению вышеназванного "средства информации" Иран с большой восточной щедростью "отсыпет" РФ примерно тысячу различных военных единиц, например ракеты формата "земля-земля" и всеми любимые боевые дроны.
Предыдущая партия согласно тем же неназванным источникам из западных разведок включала в себя 450 БЛА, которые с завидным успехом поражают цели на территории Незалежной. Конечно, какие-то части дронов сбиваются, но большинство, проще говоря, попадают прямо в желто-голубое "яблочко".
Сама крупнейшая поставка будет довольно скорой: уже к концу этого года у армии России появятся иранские обновки.
Украина же конечно дежурно пригрозила Ирану, но кроме словесных камланий всевозможными карами дело не продвинулось.