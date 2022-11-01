Данное решение позволит обеспечить лучшую скорость реагирования на "внеплановые" режимы полета и избежать потенциального падения дрона

Неприметные вещи обывательского быта оказывается, могут стать отличным "подспорьем" для разрешения задач гораздо более высокого и важного порядка.

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Так не секрет, что вычислительная мощь "бездушных птиц" работает на пределе, "благодаря" большому количеству данных, поступающих от бесчисленного количества датчиков, в свою очередь это порождает появление "лагов и высокого пинга" реакции на угрожающую ситуацию, внезапно возникшую при полете. "На сейчас" было найдено решение как частично разгрузить бортовой компьютер беспилотника. Для этого надо лишь "исключить" получение информации с некоторых датчиков контроля (перегружающих систему). Все это предлагается реализовать с помощью особых выступов на крыльях дронов.









Кооператив ученых из Индианы уже придумал и проверил модель, где в крылья БЛА "интегрированы" пластмассовые "шляпки", с внутренним покрытием из PLA-мембран. В комплексе сочетание этих двух компонентов создает "систему", весьма точно взаимодействующую на "скачки" давления в области крыла.

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"Хитрость" же заключается в том, что при стабильном давлении, находящемся в состоянии "пределов" нормы, - крыльевые датчики "спят". Когда пределы нормы начинают "зашкаливать", датчики просыпаются, сигнализируя о данном событии на управляющий модуль. И вот уже модуль по этим данным рисует виртуальную карту потока воздуха в области крыла, после необходимого анализа, система управления должна в скором порядке исправить опасный режим полета.