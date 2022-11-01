Что должно сигнализировать о скором производстве долгожданного Cybertruck

Пока все мы обсуждаем покупку Илоном Эрроловичем социальной сети Твиттер, приходят новости и из другой "вселенной" - вселенной Tesla, где с каждым новым днем к пикапу Cybertruck интерес потенциальных покупателей и просто зевак, возрастает по экспоненте. Правда вот когда начнется серийное производство этого долгожданного автомобиля - одному Илону Маску известно. Но тем не менее, чем дальше в светлое будущее, тем ожидания все меньше. Так не пожалевшие баснословных денег и оплатившие покупку заранее, гарантированно получат тонны радости, узнав что некоторые из партнеров Tesla начнут поставки прессов для штамповки деталей.

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В сети "всплыло" фото с массивным 9-тонным прессом Giga Press. И словно разогревая интерес по всем законам маркетинга, немногим ранее нам продемонстрировали одну из главнейших деталей для такой махины - плиту основания.

Но немножко "негатива": О старте начала производства "легкого грузовичка" Маск начал сообщать еще с 2019 года, а на дворе уже практически 2023-ий. И где тот пикап...









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