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Илон Маск "отменил" выпуск дешевого пикапа Cybertruck
Из-за ряда проблем, в том числе кулуарного характера, обещанный электрический пипап Cybertruck не выйдет. Точнее не будет продаваться за 40000 долларов, а вот за сколько он будет продаваться - большой вопрос
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   Лето - жаркая пора, в том числе потому, что у кого-то не только отпуска, но и собрания главных акционеров. На одном из таких мероприятий Илон Маск "доставил" всем собравшимся грустную новость: анонсированного с большой помпой "старшего брата" Tesla - пикапа Cybertruck не появится, точнее не появится за обещанную ранее цену, которая, напомню, составляет $40000. Но и релиз более дорогой версии будет нескорым: первый "флагман" появится на горизонте 2025 года.

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   Ну и те самые кулуарные причины, по которым электрический джип подорожал: инфляция-с сэр. В которой, как не трудно догадаться, знамо кто виноват. И, порой даже, похожа вся эта история на отлично спланированную пирамиду, по причине отсутствия даже первого "работающего" образца. А вот от предзаказов - отбоя нет. Илон Маск, как опытный торгаш, успокаивает как может взволнованную публику, суля еще более сочную модель, но позже.


Источник фото: techcult.ru


   Ну и как без интриги: сколько будет стоить анонсированный "Stalker 2": (думали вы уловили шутку), Илон Маск старательно держит язык за зубами. Но "раскрыл секрет": в ближайшее время уже закупаются крупноузловые комплекты и соответствующие оборудование. Хотя обещанного можно ждать более чем "три года".


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