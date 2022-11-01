Соответствующий документ был опубликован в одной из зарубежных соцсетей

Что такое "патриотизм" именно в кавычках и именно с наглядным знаком минус, прекрасно проиллюстрировал бывший владелец одноименного банка - Олег Тиньков. Так в одной из экстремистских социальных сетей бизнесмен и участник списка Форбс, поделился фотографией с отказом от российского гражданства. И вошел в знаменитую "пятерку отказников".

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В "прощальном посте-сообщении" ранее суровый, но сейчас такой благородный Олег Юрьевич, выступил с осуждением действий России на Украине и не желает хоть как-то быть сопричастным с текущей ситуацией. Прям нестерпимое желание "все это не видеть". Без ехидства можно смело утверждать - Тиньков за прошлые три года знатно натерпелся (это я про здоровье). Ну и гораздо более важное, "совесть нации" призвала остальных успешных бизнесменов стать его последователями, и оставить свои активы и гражданство. Не забыв упомянуть о настоящем герое России, которым, со слов собственно прощального поста, является сам Олег Тиньков.









Что тут можно сказать... Видимо Олега Юрьевича до сих пор гложет плохо скрываемая злость о продаже горячо любимого детища - "задарма", как-никак, сколько же простых людей было вынуждено самым натуральным способом прятаться от коллекторов, а то и просто откровенных бандитов, выбивающих долги перед банком "настоящего героя России". До сих пор помнится мне широко известный случай, когда один мужчина заключил договор о заёме с банком на своих условиях, и из-за несправедливых условий в сторону банка, предприимчивому и неглупому гражданину пришлось прятаться за границей. Ведь мордовороты Олега Тинькова не дремали... Пока означенный "озорник" не пошел на попятную.

Ну а мы же не будем злословить и пожелаем господину Oleg Tinkoff крепкого здоровьица и попутного ветра...

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