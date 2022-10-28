Кто бы что ни думал, мол наша БПЛА-отрасль умерла так и не родившись, будут "немножко" не правы. Хотя бы в сфере "сопровождения" бездушных крылатых машин продвинутым софтом мы вполне себе гордо несем флаг пусть не лидеров, но около того.
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Так "дочка" Ростеха - Росэлектроника, создала с нуля программу, в основе которой лежит машинное обучение, программу, с помощью которой можно будет находить объекты представляющие опасность, после чего вносить их в "память", и уже с помощью этого "знания" находить новые цели. Данная последовательность будет работать как в инфракрасных, так и телевизионных системах обнаружения и контроля. Причем главенствующая цель - это включение данной программы в оптические системы БПЛА для поиска мин.
Возможности программы впечатляют: от поиска и запоминания малозаметных по контрастности и размеру целей; до устойчивой работы во всем диапазоне спектра. К тому же последовательность способна правильно отслеживать подозрительные объекты и при "нестабильной работе" камеры, подразумевающей повороты и изменение кратности увеличения в любую сторону при наблюдении.
С новым алгоритмом "крылатые птицы" станут "разумней", без труда правильно реагируя на стабильные и движущуюся цели в любом природном "пейзаже". Так же алгоритм идеально подходит для поиска способных взорваться военных предметов. При затруднении "опознания" мин и боеприпасов дрон может "запросить" помощи у нейросети.
Сама программа-алгоритм "кушает" мало ресурсов, мобильного процессора достаточно для ее нормального функционирования, позволяющего в режиме real time "вести" четыре цели одновременно.