К сожалению, из-за близости к звезде, планета потеряла всю атмосферу и стала похожей на наш Меркурий

Вернемся от наших Гераней к науке. Как на счет астрономии. Ведь человечество не может вечно "скитаться" по Земле. А пока возможности улететь с этой планеты нет, "порассматриваем" звезды, например - карлики спектрального класса М. Такие светила по промыслу божьему или еще как-то, занимают большую часть вселенной, до которой смог "дотянуться" тот самый Хаббл. И опять же, в компании таких звезд "любят" находиться планеты, на которых в силу некоторых причин может существовать жизнь (а может и не существовать). Эту гипотезу как раз и решили проверить ученые, изучая далекие звезды с помощью телескопа "Уэбба".

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Оказалась занятная "штука": если вокруг звезды на близком расстоянии "барражирует" планета, то высока вероятность полного отсутствия атмосферы, внимание, в результате "ветра", получающегося в результате сильного излучения. Так небесное тело - планета GJ 1252b, вращаясь вокруг своей звезды, и без того, потеряв свою атмосферу, в процессе вращения вокруг светила успевает быстро нагреваться и также быстро остывать до околопредельных величин. Что до неприличия похоже на наш Меркурий. И наличие при таких условиях жизни на такой планете - вопрос ну очень риторический...









И срывая покровы - на самом деле и наша Голубая планета "отдает" в недра космоса довольно-таки большой объем своей "газовой защиты" (атмосферы) по вине нашего Солнца. Но тут внезапными "защитниками" земной атмосферы оказались вулканы, "компенсирующие" ситуацию. Ну а астрофизики лишний раз убедились, что звездные системы, где главной "звездой" выступают карлики, ну лучший вариант для образования жизни на близлежащих планетах. Но тут есть "нюанс" - на планетах, вращающихся на дальних орбитах, все-таки есть шанс повстречать жизнь.

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