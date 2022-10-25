Это самая низкая точка падения с даты начала СВО в феврале. Как всегда, "виноват комплекс причин, но главная из которых - западные санкции

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Вот и сбылось то, что предсказывали эксперты еще с начала года: с временным лагом наступила эпоха падения доходной части российского бюджета из-за вводимых санкций. Так на фоне эпохальных санкций, нефть перевозящаяся "по морю", точнее ее поставки, снизились до рекордного уровня, если отмеривать срок "падений" с февраля.

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Пускай государство и пыталось поддержать нефтяников, снизив пошлины, результат крайне негативен. К тому же одна из стран, закупавшая в хорошем объеме нашу нефть, решила значительно "ужаться" в закупках российской нефти. Данная страна, кто бы мог подумать - та самая далекая загадочная Индия, нефтяные магнаты которой решили все-таки после большой летней бравады "побеспокоиться" за свою мошну, перестав закупаться "впрок". Ведь танкеры, которые плывут до берегов Индии, из-за большого срока плавания, вполне вероятно могут попасть под "оздоравливающие санкции". И как тут говорят, даже в Индии "дураков нема".









Но напрасно думать что из стана храбрецов в стан трусов перебралась лишь одна Индия. "Поддержать" индусов решила и Поднебесная, которая уже успела показать свою "храбрость" еще летом, когда Ненси Пелоси показала, что значит меметичное тысяча одно китайское предупреждение, просто начхав на скулеж Китая. Так вот, Китай, начиная с сентября, стал заметно меньше покупать в России помимо нефти еще и уголь...

Но напрасно думать, что Индия и Китай дождутся своего благоденствия, пока США заняты одной лишь Россией. Ведь если Россия не сдюжит, следующим на съедение отправится Китай...

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