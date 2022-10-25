И как водится, тут целый ряд смежных причин. По одной из версий для Эрдогана наличие газового хаба на своей земле лучше, чем рой Байрактаров в Украинском небе; вторая причина - большие потери знаменитых дронов

Пришло время перемог, точнее зрад, но кому как. Птичка "в клювике" принесла новость о неготовности турков взять да построить "заводик" в степях Украины по производству Bayraktar TB2; но и это еще не все (как шутят в магазинах на диване), теперь и сами ударные беспилотники турки отказываются продавать украинской стороне. И на это, как говорится, "пять причин"...

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А пока вернемся в счастливый для Украины август, когда были объявлены грандиозные планы по началу строительства завода, создающего хорошо зарекомендовавшие себя в Армении и Сирии ударные дроны Bayraktar TB2. А о том, что планы действительно были захватывающие, свидетельствует новость якобы о том, что мощности завода "закладывались" донельзя амбициозные - ведь "горсть" беспилотников в Незалежной собирались поставлять и на экспорт в другие страны.









Но как писалось в самом начале новости, Украина - это истинный Инь и Ян, где за светлыми новостями следуют черные. Поэтому на замену перемоге подкралась и зрада, когда сам офис президента Украины подтвердил информацию о знаменательном сокращении поставок турецкой военной техники (дронов в смысле).

И сюрприз, данное требование поступило от Эрдогана (якобы), который взвесив все за и против, решил все-таки выбрать "темную сторону", став владельцем газового хаба; ведь хитрые россияне внесли "небольшую" поправку в договор, где черным по белому указано, что строительство начнется, когда прекратятся поставки ударных дронов на Украину.





Вторая же причина - это ну очень плохие результаты работы Bayraktar "в степях Украины", где обозначенные птички были приземлены практически все еще в первый месяц СВО. И причина тут банальна: наличие современных средств ПВО и ПРО в стане россиян. Ведь одно дело "бомбить" беззащитных курдов и Карабах, у которых не было даже советских комплексов "С-125", и другое дело, когда твои беспилотники еще на подлете были все как на ладони, а там уже "Панцири" и "Торы" разберутся кому летать не положено...

Так что да, за неумение делать крутую рекламу (хотя Зеленский был обязан, ведь хороший же актер) турецкой военной технике, право на владение оной было "внезапно" нивелировано.

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