А некоторая часть "начинки" беспилотников будет украинского производства.

19 июля Кабинет министров Украины одобрил соглашение о сотрудничестве с Турцией в сфере высоких технологий. Сегодня стало известно, какова была первоначальная цель оформления договора. Как сообщает посол Украины в Турции Василий Боднар, правительству больше не потребуется дополнительно выделять средства на покупку беспилотники Bayraktar, потому что компания, владеющая БПЛА, пообещала построить в Украине завод по их производству.

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Отмечается, что генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар уже создал в Украине новую компанию, которая будет заниматься всеми делами завода. К слову о нём: земельный участок под производство был недавно куплен, а инженеры со дня на день закончат разработку проекта самого здания. Как только дочерняя компания уладит все бюрократические вопросы, начнётся непосредственное строительство. В какой области будет находится завод, не уточняется.

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Украинский дипломат также рассказал, что на значительной части беспилотников будут украинские компоненты: шины, двигатели, крылья и многие другие части. Дата открытия завода пока что неизвестна. На нём планируется как постройка знаменитых БПЛА, так и их техническое обслуживание.

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