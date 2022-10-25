На первый взгляд цель таких непонятных игр - туманна, а на самом деле владельцы кораблей-газоперевозчиков пытаются крупно заработать

Помните тех самых барыг с Авито, которые во время дефицита видеокарт и "криптолета" продавали старые видюхи по цене слитков золота. Так вот, есть еще "барыги" и пострашнее: ведь без игровой видеокарты (даже 4090-ой серии) прожить можно, а без "согревающего" газа зимой - сложно: приходится скакать на площадях или по квартире, чтобы согреться. Так о чем это я...

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Северные потоки отправились в свое небытие, поэтому неудивительно, что аренда "СПГ-транспортников" на сейчас сильно подскочила, а это единственный вариант с поставками газа в Европу - причем ну очень недешевый такой вариант. И тут бы взять да помочь терпящей трудности Европе США, на капитализм - он довольно-таки зубатый, да и не только Европе лишь одной нужен газ, поэтому услуги фрахта СПГ-танкеровозов выросли. И вот именно эта та угроза, с которой столкнутся долго думающие власти Европы этой зимой.









Например, с начала года аренда одного такого "маленького кораблика" возросла в шесть раз, до 450 тысяч долларов день, и предела росту нет.

И тут напрашивается вопрос: что делать властям Европы: ждать снижения фрахта или брать дорогой сжиженный газ сейчас, ведь может быть, сегодняшняя цена завтра покажется "взять за бесценок". А почему, узнаем ниже.

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Оказывается газовые барыги (те самые, которые пострашней аналогичных маменькиных барыг с Авито) тоже не лыком шиты: эти газовые трейдеры просто берут и придерживают свое голубое золото до "лучших времен", превращая СПГ-танкеры в плавучие хранилища. А лучшие времена - это зима, когда газ станет как никогда дорог. Поэтому хотят или не хотят власти Европы купить сейчас газ - им его никто не продаст (ссылаясь, что якобы сейчас нет нужного количества танкеров), дожидаясь обязательного скачка цен на этот вид ископаемого топлива. Тогда вот и "всплывет" припрятанный загодя газок да и танкеры "лишние" появятся, но это, как вы понимаете, будет совсем другая история...