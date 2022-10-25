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Madarator За пост начислено вознаграждение
Трейдеры "придерживают" СПГ-судна, заставляя цены на газ расти
На первый взгляд цель таких непонятных игр - туманна, а на самом деле владельцы кораблей-газоперевозчиков пытаются крупно заработать
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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3050 MSI Gaming намного дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

   Помните тех самых барыг с Авито, которые во время дефицита видеокарт и "криптолета" продавали старые видюхи по цене слитков золота. Так вот, есть еще "барыги" и пострашнее: ведь без игровой видеокарты (даже 4090-ой серии) прожить можно, а без "согревающего" газа зимой - сложно: приходится скакать на площадях или по квартире, чтобы согреться. Так о чем это я...

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   Северные потоки отправились в свое небытие, поэтому неудивительно, что аренда "СПГ-транспортников" на сейчас сильно подскочила, а это единственный вариант с поставками газа в Европу - причем ну очень недешевый такой вариант. И тут бы взять да помочь терпящей трудности Европе США, на капитализм - он довольно-таки зубатый, да и не только Европе лишь одной нужен газ, поэтому услуги фрахта СПГ-танкеровозов выросли. И вот именно эта та угроза, с которой столкнутся долго думающие власти Европы этой зимой. 


Источник фото: seanews.ru


   Например, с начала года аренда одного такого "маленького кораблика" возросла в шесть раз, до 450 тысяч долларов день, и предела росту нет.

   И тут напрашивается вопрос: что делать властям Европы: ждать снижения фрахта или брать дорогой сжиженный газ сейчас, ведь может быть, сегодняшняя цена завтра покажется "взять за бесценок". А почему, узнаем ниже. 

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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   Оказывается газовые барыги (те самые, которые пострашней аналогичных маменькиных барыг с Авито) тоже не лыком шиты: эти газовые трейдеры просто берут и придерживают свое голубое золото до "лучших времен", превращая СПГ-танкеры в плавучие хранилища. А лучшие времена - это зима, когда газ станет как никогда дорог. Поэтому хотят или не хотят власти Европы купить сейчас газ - им его никто не продаст (ссылаясь, что якобы сейчас нет нужного количества танкеров), дожидаясь обязательного скачка цен на этот вид ископаемого топлива. Тогда вот и "всплывет" припрятанный загодя газок да и танкеры "лишние" появятся, но это, как вы понимаете, будет совсем другая история...

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#энергетический кризис #энергетический кризис в европе #газовый кризис
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