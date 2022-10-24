Причин для такого пессимистичного прогноза несколько - грядущие санкции против экспортируемой нефти и рост импорта могут вызвать снижение курса рубля к иностранной валюте

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3080 за 60 с началом тр в Регарде

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4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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Радоваться или нет - каждый сам решает для себя, но то что курс рубля по отношению к доллару крепок, как молодой дуб на сильном ветру, внушает непоколебимое спокойствие. Правда финансовые эксперты предрекают скорое изменение приятных экономических реалий. К тому же, очень скоро грядет цепь знаменательных событий: менять или нет ключевую ставку Банка России, G20 в Индонезии и выборы в конгресс.

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Но уже сейчас страна готовится к росту цены валюты и соответственно, падению рубля по причине вводимого потолка цен за российскую нефть и "субпродукты", помимо того, "долларовая подушка", распухшая после весенних событий, сейчас будет стремительно уменьшаться из-за объема импорта. К тому же, МинФин не собирается вмешиваться в "контролируемый падеж" рубля, по причине особой выгодности такого исхода для государства. Объясняю: низкий курс хорош, когда бюджетные доходы опали "как озимые", например из-за снижения экспорта нефти и газа (что нас и ждет).

Исходя из этого можно сделать предварительный прогноз - к декабрю одна условная единица может стоить около 70 рублей, а в новый год мы можем вступить уже с другими цифрами: примерно 80 рублей за один доллар.

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