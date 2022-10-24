По предварительным оценкам отечественный бюджет может недополучить около 20 миллиардов долларов, но для России подобные цифры не угрожают стать критическими

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Все-таки они "договорились" и Россию в начале декабря ждут жесточайшие нефтяные санкции. Так уже 5 декабря вступают в силу ценовой ограничитель для экспортируемой нефти. Правда "высота" того самого ограничителя до сих пор не ясна: то ли 60 долларов (по информации Bloomberg), то ли меньше. На сегодня цена "черного золота" с биркой "сделано в России" составляет около 90 условных единиц.

реклама

А теперь разберем что нас "ждет". Аналитик Марк Гойхман заявил следующее: за 2021 год Россия выручила от продажи нефти около 110 млрд долларов, "побочные продукты" нефтепереработки принесли в российскую казну еще около $70 млрд.









Как писалось выше, в результате ограничительных мер финансовые потери РФ составят чуть больше 20 млрд "резаной бумаги", что очень серьезно, но не критично.

"Освободившуюся" нефть можно попытаться перенаправить в Китай или Индию, но это сможет покрыть лишь 20% от былых объемов, поставляемых в страны Европы. А вот для полной загрузки освободившихся "мощностей" нужно много времени и еще больше финансовых инвестиций...

Но и Россия предприняла контрмеры: уже создается мощный танкерный флот, помимо этого, Россия просто возьмет и перестанет поставлять нефть вообще, в страны, решившие выстрелить "себе в ногу". К тому же еще полно стран, которым откровенно чхать на западные запретительные меры. Это страны Азии, Латинской Америки и Африки.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай



