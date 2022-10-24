Все-таки они "договорились" и Россию в начале декабря ждут жесточайшие нефтяные санкции. Так уже 5 декабря вступают в силу ценовой ограничитель для экспортируемой нефти. Правда "высота" того самого ограничителя до сих пор не ясна: то ли 60 долларов (по информации Bloomberg), то ли меньше. На сегодня цена "черного золота" с биркой "сделано в России" составляет около 90 условных единиц.
реклама
А теперь разберем что нас "ждет". Аналитик Марк Гойхман заявил следующее: за 2021 год Россия выручила от продажи нефти около 110 млрд долларов, "побочные продукты" нефтепереработки принесли в российскую казну еще около $70 млрд.
Как писалось выше, в результате ограничительных мер финансовые потери РФ составят чуть больше 20 млрд "резаной бумаги", что очень серьезно, но не критично.
"Освободившуюся" нефть можно попытаться перенаправить в Китай или Индию, но это сможет покрыть лишь 20% от былых объемов, поставляемых в страны Европы. А вот для полной загрузки освободившихся "мощностей" нужно много времени и еще больше финансовых инвестиций...
Но и Россия предприняла контрмеры: уже создается мощный танкерный флот, помимо этого, Россия просто возьмет и перестанет поставлять нефть вообще, в страны, решившие выстрелить "себе в ногу". К тому же еще полно стран, которым откровенно чхать на западные запретительные меры. Это страны Азии, Латинской Америки и Африки.