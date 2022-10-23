Журналисты издания Bloomberg опубликовали статью, в которой озвучили примерное количество судов, входящих в так называемый «теневой нефтяной флот», контролируемый Россией.
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Всего за полтора месяца до введения нефтяных санкций в мире наблюдается лавинообразный рост торговли танкерами. Неназванные субъекты на биржах в Сингапуре, Гонконге и Дубаи скупают десятки танкеров, и Россия наверняка будет абсолютно готова с лёгкостью обойти нефтяное эмбарго Евросоюза, которое начнет действовать с 5 декабря.
Все причастные к вопросу (от директоров судостроительных компаний до владельцев крупных предприятий по перевозке) заявляют, что совершенно очевидно, что какая-то «неназванная сторона» создаёт целый флот. Уже сейчас закуплены более 250 танкеров, среди которых сотня «Афрамаксов», 60 «Суэцмаксов» и более 80 очень больших нефтяных танкеров.
В прошлом году эти суда перевозили венесуэльскую и иранскую нефть, теперь же они наверняка принадлежат новым хозяевам, говорят журналисты издания.
Отдельно отмечается, что данные танкеры практически все являются «вышедшими в тираж» судами и прямиком попадут в «теневой нефтяной флот России».
Пользуется высоким спросом и специальное оборудование для перекачки нефти с одного танкера на другой в нейтральных водах.
Видимо, блокирующие пороговые цены на нефтепродукты из России, придуманные Евросоюзом и США, никак не повлияют на объёмы экспорта нефти из Российской Федерации, а вот цены ожидаемо возрастут.