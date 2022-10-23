Именно об этом власти США настойчиво просят экстравагантного миллиардера Илона Маска

Ни для кого не секрет, что в последнее время Иран сильно "лихорадит", многочисленные протесты проходят волной практически по всей территории ближневосточного государства. В результате чего власти не нашли лучше решения чем отключать интернет, причем массово. И тут, как говорится, "проснулись" функционеры госдепа, всеми фибрами души пожелавшие вмешаться в "демократические процессы". Правда это вам не Украина, печенье наследники славной Персии не любят. Но чиновники внешнеполитического ведомства не зря зарплату получают, поэтому выход был найден - Илон Маск. Точнее его Starlink...

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Так Вашингтон захотел чтобы иранские "протестувальники" получили в свое распоряжение широкополосный спутниковый интернет. Захотеть то мало, надо это как-то это предоставить. А вот с этим вопросом обратились к эпатажному Илону Эррловичу.

Правда пыл желающих запалить еще одну страну (вторая это Украина) легко "криптозаморозил" Александр Голышко (аналитик). Объяснивший предельно просто, что для таких "хотелок" необходимы полнодуплексные наземные системы связи. Которые, вот сюрприз, должны быть расположены в самом Иране. Возможно их привезет волшебник на голубом вертолете или карлсон, но Джен Псаки пока по этому поводу молчит...

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