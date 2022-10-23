Причина банальна до безобразия - масштабный энергокризис ставит крест на любых проектах с высокими тратами дефицитной энергии

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Прошли благословенные года (и слава богу), когда майнинг был идеальным вложением средств - разбогатевшие в миг "шахтеры" - не дадут соврать. Теперь же, по аналогии с исторической наукой, нас ждет эпоха мрачного средневековья, хотя бы по добыче криптовалюты, а то и чего похуже...

реклама

Так всемогущая Еврокомиссия сообщила пренеприятнейшую новость - майнинг криптовалют может оказаться под запретом, вообще. Почему - не надо рассказывать. Всему виной непреходящий энергокризис. Но то ли дело в соседке Европы - России, где криптодобытчики бьют немыслимые рекорды по объему майнинга.

Чиновники из Брюсселя дали распоряжение странам Европы "в случае чего" принять запретительные меры по работе майнеров. Опять же, причина видна невооруженным глазом - только за время, приходящиеся на бум криптодобычи, рост энергопотребления составил безумные тысячу процентов.









Причем категорический запрет может "настигнуть" Европу в любое время. Помимо этого, многочисленные европейские фирмы, занимающиеся "раскопками" биткоинов и прочих эфиров, получили "черную метку", в виде лишения налоговых вычетов и преференций.

По данной новости (потенциальный запрет на майнинг для европейских майнеров) были получены комментарии Алены Нариньяни (директор "Крипто-А"), согласно мнению которой, ограничительные санкции против европейских майнеров лишь красивая пустышка, никак не влияющая на ухудшающаяся состояние Европы по экономии энергии.









рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



