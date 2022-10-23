Прошли благословенные года (и слава богу), когда майнинг был идеальным вложением средств - разбогатевшие в миг "шахтеры" - не дадут соврать. Теперь же, по аналогии с исторической наукой, нас ждет эпоха мрачного средневековья, хотя бы по добыче криптовалюты, а то и чего похуже...
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Так всемогущая Еврокомиссия сообщила пренеприятнейшую новость - майнинг криптовалют может оказаться под запретом, вообще. Почему - не надо рассказывать. Всему виной непреходящий энергокризис. Но то ли дело в соседке Европы - России, где криптодобытчики бьют немыслимые рекорды по объему майнинга.
Чиновники из Брюсселя дали распоряжение странам Европы "в случае чего" принять запретительные меры по работе майнеров. Опять же, причина видна невооруженным глазом - только за время, приходящиеся на бум криптодобычи, рост энергопотребления составил безумные тысячу процентов.
Причем категорический запрет может "настигнуть" Европу в любое время. Помимо этого, многочисленные европейские фирмы, занимающиеся "раскопками" биткоинов и прочих эфиров, получили "черную метку", в виде лишения налоговых вычетов и преференций.
По данной новости (потенциальный запрет на майнинг для европейских майнеров) были получены комментарии Алены Нариньяни (директор "Крипто-А"), согласно мнению которой, ограничительные санкции против европейских майнеров лишь красивая пустышка, никак не влияющая на ухудшающаяся состояние Европы по экономии энергии.