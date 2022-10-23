Специальные алгоритмы, изучая походку человека, смогут смоделировать с высокой степенью достоверности критические проблемы со здоровьем, "избегая" посещения врача

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Помните то время, когда в посконном "вконтакте" были в моде тесты на дату отхода в загробный мир. Такими чудачеством баловались многие, но теперь технологии сделали большой шажок вперед, перенеся тестирование из социальной сети в смартфон пользователя.

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Так британские ученые (разумеется в хорошем смысле этого слова) из фонда UK Biobank, придумали парочку концепций глубокого прогнозирования особо опасных заболеваний человеческого индивида, рассчитывающих данные по "сканированию" человеческой походки. Вся разница от былых методов диагностики заключается в отказе использования дорогостоящих стационарных датчиков медицинского контроля. Теперь для предварительного прогноза используется лишь смартфон без дополнительного медицинского оборудования. Причем ежедневный девайс человека "гадает" получше сертифицированной гадалки черной магии: ошибочность прогнозов составляет всего лишь 30% при просмотре "будущего" на одну пятилетку вперед от текущей даты.









В принципе, подобная мысль - не есть великое новаторство, представители той же компании достаточно давно занимаются анализом многочисленных факторов и зависимостей человека, сравнивая их с данными о здоровье, после чего выдавая некие закономерности по динамике здоровья. Новому приложению достаточно лишь чуть больше 5 минут, чтобы рассчитать большинство рисков серьезного заболевания, могущего привести к летальному исходу. Осталось дождаться полноценного релиза для всех слоев общества, в особенности для бедных - у которых нет финансов проходить дорогостоящее обследование в клиниках.

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