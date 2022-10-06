Всё процедура занимает не более минуты

Результаты нового научного проекта показали, что инструмент искусственного интеллекта (ИИ), может с высокой точно предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти человека менее чем за минуту.

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Более того, это позволяет использовать неинвазивный метод скрининга, который не обязательно проводить в клинике, для тех, у кого средний или высокий риск развития заболеваний системы кровообращения.

Световой луч просвечивает сетчатку и хрусталик во время диагностики зрения. ultramarinfoto/iStock

"Этот инструмент искусственного интеллекта может позволить человеку за 60 секунд или меньше узнать свой уровень риска", - рассказывает Guardian профессор Алисия Рудницка, ведущий автор проекта. "Если кто-то узнает, что у него повышенный риск, то ему могут назначить статины или предложить другое лечение", - заявила она.

Сканирование вен и артерий в сетчатке глаза

Заболевания системы кровообращения, такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт, являются основными причинами заболеваний и смертности во всем мире. По мнению экспертов несмотря на то, что существуют многочисленные критерии риска, они не всегда точно выявляют тех, кто в дальнейшем может заболеть или умереть от болезней системы кровообращения.

В новом исследовании, с другой стороны, показано, что по толщине вен и артерий в сетчатке глаза можно своевременно и точно определить заболевание системы кровообращения. В рамках этого подхода ученые разработали Quartz - полностью автоматизированный инструмент на базе искусственного интеллекта. Его задача - оценить потенциал визуализации сосудистой сетчатки и выявить сердечно-сосудистые патологии в организме.

Авторы приступили к работе отсканировав Quartz сетчатки 88 052 пациентов из UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет, а затем исследовали сетчатку 7 411 участников исследования European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk, возраст которых составлял от 48 до 92 лет.

Состояние здоровья испытуемых отслеживалось в течение 7-9 лет. Результаты эксперимента показали, что толщина, извитость и вариации ширины вен и артерий в сетчатке являются важными предикторами смерти от болезней системы кровообращения

Помимо этого, специалистам удалось обнаружить устойчивую взаимосвязь между рассчитанными Quartz данными о сетчатке глаза и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами и инфарктами.

"Прогнозирование риска с помощью метода васкулометрии на основе ИИ является полностью автоматизированным, недорогим, неинвазивным. Эта технология потенциально позволит охватить большую часть населения, так как она не требует забора крови или измерения артериального давления", - считают ученые.

Результаты данного проекта были представлены в издании British Journal of Ophthalmology.

Источники: British Journal of Ophthalmology, Guardian, Journal Interesting Engineering

1. (https://bjo.bmj.com/content/early/2022/08/23/bjo-2022-321842?rss=1)

2. (https://interestingengineering.com/health/ai-tool-heart-disease-death-retinal)

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3. (https://www.theguardian.com/society/2022/oct/04/ai-eye-checks-can-predict-heart-disease-risk-in-less-than-minute-finds-study)