По планете стремительным домкратом распространяются умения так называемых нейросетей, которые помимо нечестной помощи хитрым ученикам школ и институтов еще и создают кино от начала и до конца, побеждают в художественных конкурсах, теперь вот решили помочь графическим редакторам в человеческом обличье, просто взяв да удалив "лишний объект" с фото или картинки. Либо же заменив на "свой вариант".
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Сделать это проще простого, нужно лишь взять прах пришельца с Альфы Центавра и написать словесный запрос.
Примерно как это работает, можно посмотреть на видеоролике в Ютьюб, где пользователь выделяет "цель атаки" и в дополнительном окне пишет, на что бы он хотел заменить выделенный кусок изображения. После того как нейросеть обработает запрос, можно насладиться готовым проектом.
Но как и у всего сущего, работа нейросети не лишена и недостатков, так существуют объекты, с "деинсталляцией" которых искусственный разум справляется очень хорошо - это живые существа, но убрать дома или здания у Erase and Replace порой получается слишком криво...