Искусственный интеллект впервые в истории "попробует" снять "целиком и полностью" полнометражный фильм. Об этом объявил немецкий энтузиаст Фабиан Штельцер

Нейросеть теперь не только работает генеральным директором или рисует удачные картины, но и "решила" стать создателем фильма. Звучит немножко кринжово, но именно это сейчас и происходит, ведь во всемирную сеть "просочился" первый трейлер нового фильма, снятого посредством участия искусственного интеллекта.

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Немец Фабиан Штельцер уже поделился куском своего фильма в социальной сети "в которой Трампа забанили". Над будущим проектом будет работать целая команда нейросетей, например Midjourney и DALL-E 2. Причем как в самоделешнем киношном продакшене есть свои этапы, напомню это "создание" картинки, генерирование голоса, наложение спецэффектов. Настоящий голливуд в общем.

А зачем это надо немцу, все очень просто: Фабиан решил последовать примеру братьев Люмьер, просто "войдя" в историю как первопроходец в своем деле.

Сам фильм с ничего не значащим названием "Соль", будет не о том, о чем у нас думают, встречая дизайнерские наркотики, а о злоключениях космических путешественников на одной странноватой планете. Правда есть одна сложность - ИИ пока еще не научился писать толковые сценарии, и этим делом доморощенный "продюсер" Штельцер предлагает заняться неравнодушным почитателям своего таланта. Где свои собственные предложения и идеи зрители должны оставлять у автора проекта в твиттере.





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