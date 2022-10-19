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Нейросеть помогает студентам получать пятерки
Так нечистоплотные учащиеся прибегают к помощи нейросети для написания рефератов и домашних заданий. Уличить "машинный текст" не получается даже с помощью программ "антиплагиат"
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   Не буду врать, я списывал в школе, хотя учился неплохо, по правде говоря, списывали все, даже отличники, а про двоечников даже и не стоит говорить. Да и сейчас, наверное, студенты списывают, но это было всегда, но все понимающие учителя для таких хитрецов придумывали свои контрмеры, например - проверочные работы на свободную тему, где как вы понимаете, "свободные" темы были разные для каждого ученика и назначались учителем индивидуально, и тут, хочешь не хочешь, приходилось напрягать мозговые извилины. Но новые времена диктуют новые решения...

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Источник фото: unian.net


   Так учителя ВУЗов и школ обнаружили никогда не виданное ранее "читерство", когда нерадивые обучающиеся, но довольно прошаренные в современных технологиях, стали вовсю использовать нейросети для создания уникального контента (почему уникальный, поймете ниже) в виде письменных сочинений. Нейросетью "соучастницей" преступления стала GPT—3, умеющая "конструировать" подробные разумные ответы на вопросы пользователя, создавая записи, принимаемые на ура самыми педантичными "тичерами". В итоге мы имеем "прилежного" ученика, светящегося от своей пятерки или зачета и обманутого педантичного педагога, но радующегося возросшими творческими способностями своих студентов. Разумеется, риторический вопрос, умнеют ли в ходе такого "обучения" ученики...


Источник фото: iphones.ru


   Кажется, что на каждый хитрый болт есть свою гайка с левой резьбой, но правда в том, что антиплагиат ни в какую не хочет определять заимствования и "копипасту", а все потому - что их на самом деле нет в искусственно созданном тексте...

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#нейронная сеть #openai #gpt—3 #нейросеть gpt—3
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