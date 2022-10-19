Осталось подождать совсем "ничего": через шесть лет возможно мы вспомним это сообщение

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Биткоин можно благоговейно уважать, а можно люто ненавидеть, но вот что совершенно нельзя на текущий момент делать - так это полностью забывать про этот цифровой актив. Да и "куда" тут забыть, если вспомнить, а уж скольких он разорил, а других сделал эталонными скрудж макдаками, но сейчас, по правде говоря, у короля криптовалют - очень трудные времена. Но как говорит Лоуренс Лепард - это ненадолго.

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Так инвестиционный гуру (и по совместительству глава Equity Management Associat) утверждает, что период "архаичного упадка" для биткоина недолог и скоро начнется планомерный рост, по самым скромным оценкам стоимость этой валюты дойдет до 2 миллионов долларов. Но не сразу, а срок равный шести годам или чуть больше.









Интересен даже тот факт, что Ларри полноценно спрогнозировал кривую роста-падения короля криптовалют. На "первом этапе" биток подрастет до 200 тыс. долларов, затем просядет до немыслимых $60 тыс., и снова пойдет в постепенный рост. Финалом которого станет рост изначальной цены более 100 раз (если сравнивать с ценой биткоина на сегодняшний день).

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