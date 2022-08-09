Российские авиастроители находятся на финальной стадии испытаний по замене импортного двигателя Pratt & Whitney на российский ПД-14

Сегодня на подмосковном аэродроме Жуковский средний магистральный лайнер проекта МС - 21.310 совершил свой сотый тестовый полёт с российскими двигателями ПД-14.

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Такие масштабные испытания проводятся, естественно, по причине того, что пришлось заменить двигатель иностранного производства Pratt & Whitney на отечественный ПД-14 уже, что называется, в последний момент.

Сейчас в общей сложности в испытаниях циркулируют целых 5 бортов, оснащенных отечественными двигателями и сертификационная программа находится на заключительных этапах.

Многие скептики утверждали, что на фоне санкций нельзя и невозможно построить отечественный самолёт, который бы стал конкурентом для признанных мировых грандов авиастроения, но проект МС - 21.310 успешно развивается и есть уверенность у руководителей Ростеха в том, что эта машина не просто станет основной, а настоящей «палочкой - выручалочкой», которая будет полезна и удобна и пилотам, и перевозчикам и, что особенно важно, пассажирам.

Что же касается отечественного двигателя ПД-14, то он испытывается во взаимодействии с самыми разнообразными системами самолёта: с электросистемой, с гидросистемой и в комплексе с системой поддержания климата.

Конечно, заменить, по сути, сердце самолёта уже после того, как всё было сконструировано и все системы «подогнаны» друг другу - задача архисложная, но, судя по всему, она выполнима.

В ходе сертификационных испытаний также моделируются ситуации, при которых один из двигателей отказал и посадка производится на одном двигателе, и подтверждаются ресурсные и весовые показатели отечественного двигателя, а также удостоверяется его заявленная топливная эффективность.

Люди, близкие к проекту, утверждают, что будущее у российской авиастроительной индустрии не просто есть, он светлое.

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