Подобный способ может помочь увеличить количество производимых отечественных ракет

Казалось бы, что там ракету строить: разработал достойный двигатель как та RTX 4090, и лепи его "куда хошь", хоть к метле, а хоть к бабкиной ступе - и полетит ракета-то в космические дали. Ан нет, без топлива не полетит, а ракетное топливо куда зазря не зальешь, для этого надобна емкость с кристально чистыми от посторонних жидкостей стенками. Поэтому для топливных "вместилищ" обязателен процесс "дегидратации", проводимый старыми советскими методами, приводящими к большим временным и энергетическим затратам.

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Но это только первая половинка сложностей, другая - самым высоким властным руководством заявлено непреодолимое желание покорить рубежи самой ракетостроительной державы. Поэтому ну никак нельзя работать старыми неэффективными методами. Подсобить в новых методиках осушения топливных емкостей решил Омский - ОмГТУ, предложивший "потенциальный хит" : осушение космических конструкций с помощью лазеров и прочих ультразвуков и не только их...









Использование лазеров - дело затратное даже для такой богатой державы как наша, поэтому о постоянной работе этих лучей - занятие неперспективное. Но выход нашелся: если запускать источник лучей в переменном импульсном режиме - вот тебе и экономия энергии, да не абы какая, а целая 30%-я. Помимо этого краткие интервалы работы лазера не мешают естественному процессу быстрого испарения лишних жидкостей.

Сам эксперимент перешел в предфинальную стадию, и "не за горами" испытание на реальных топливных баках "Ангары".

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