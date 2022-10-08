Gatorade Smart Gx разработала емкость для воды с функционалом умного устройства, заключающегося в напоминаниях употребления H2O

Как мы все помним, из воды вышли не только динозавры и прочие крокодилы, но и мы с вами - обыкновенные люди, но выйти-то мы успели, а вот без постоянного пополнения водного баланса мы не можем, точнее наш организм. Тем важнее пить много воды без всяких чаев и кофеёв. К чему это я...

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Американцы, как поборники здорового образа жизни, задумались о жизненном: как ленивому телу напомнить, что "имидж ничто, а жажда - все". Проще говоря, как понять, что пришло время выпить (без кавычек разумеется). Ближе всех к разгадке этой задачи пришла фирма Gatorade, продемонстрировавшая бутылку-напоминалку Smart Gx, в функции которой входит уведомление своего хозяина о должном уровне водного баланса в организме, а если оной не укладывается в рамки "стандарта", как все это fix it(кто не может в англицкий - исправить).









А вот показатель гидратации контролирует мобильная програмулина, сделанная под ось семейства яблочных, где помимо вышеозначенного параметра присутствуют программы тренинга и поглощения здоровых продуктов.

Позвольте судари, расскажу ка я вам как данный параметр гидратации считывается, а считывается он с помощью "наклейки" на голое тело, отслеживающей уровень выделяемого пота.

Сама же бутыль имеет аккумулятор, который можно подзарядить через USB.









Не знаю, на каком уровне Gatorade аффилирована с яблочной фирмой из Купертино, но не забыла она доложить в поставляемый комплект и специальные "таблетки" для насыщения утомленного организма раствором электролитов и углеводных микроэлементов, которые, как водится по яблочной же традиции, поставляет лишь сама фирма.

Цена на умную бутылку, пластырь и четыре таблетки составляет 70 долларов.

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