Для производства одной "единицы" цифровой валюты на выходе получается около 113 тонн CO2

Мне не надо вам рассказывать, что такое Биткоин, и какая сумасшедшая индустрия вокруг него подвязана. Ученые мужи сделали расчеты, согласно которым климатический урон, наносимый битком, выражается где-то в 30-35% от стоимости конкретной единицы.

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Пускай культовая валюта появилась в конце лета 2008 года, американские ученые вычислили ущерб последней пятилетки.

Те же исследователи сопоставили графики и других высокоэнергетических затрат, необходимых на некоторые типы человеческой деятельности, подытожив свои расчеты ключевой фразой: "Биткоин - катастрофически разрушителен". Так негативное воздействие за один доллар стоимости этой валюты составляет 35 центов, что лишь совсем меньше чем при добыче голубого топлива из земных недр, где данная цифра равняется около 50 центам.









Даже производство говядины и выплавка золота более "дешевы" - в первом случае это 33 цента, а во втором и все 3 цента ущерба.

И тут всплывает парадоксальное сравнение, где биткоин правильней назвать не "цифровым золотом", а самой настоящей цифровой нефтью. А дальше еще больше угрожающие выводы - биткоин совершенно неустойчив, следовательно - его нельзя назвать достойным инвестиций. Поэтому ущерб, наносимый пока еще Голубой планете не сопоставим с достоинствами культовой валюты.

И как бы жители флагманских стран не боролись с парниковыми выбросами, "шахтеры" своими раскопками ну ни как не способствуют снижению выбросов углекислого газа. Напомню, что для производства одной монеты биткоина в 2021 году выходило 113 тон СО2, а в 2016 году - менее 1 тонны. Думаю, вывод очевиден.

Единственный выход по мнению ученых, это переход на возобновляемые источники энергии при майнинге, тогда бы биткоин имел право на жизнь.

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