Подобного мнения придерживается британский доктор, обладающий навыками работы с ИИ и нейросетями и указавший на три причины-последствия, которые вызывают озабоченность передовых детских психологов

Прогресс - это в любом случае хорошо, точнее почти. Ведь стараясь облегчить быт, человек перепоручил свою роль "гуру знаний" бездушной машине, и это я говорю не про персонажа Арнольда Шварценеггера из знаменитой франшизы. Я говорю про так называемые "умные колонки", которые взяли на себя роль "механической всезнайки". Подобного мнения придерживается и британский доктор, по совместительству эксперт нейросетей, применяемых в медицине.

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Подобные устройства с "электронными мозгами" и человеческим голосом имеют возможность значительно снизить уровень развития человеческого детеныша, как в плане социальной этики, так и в плане эмоционального роста. И на это есть "пять причин" согласно Игорю Николаеву (на самом деле три).









Ум - понятие "растяжимое", поэтому не все вопросы могут получить "человеческие" ответы. Порой умная "Алиса" может дать неадекватный ответ, как отвечает какой-нибудь мастер Дзен своему недалекому ученику, пытающемуся разгадать очередной коэн. Проще говоря, такие ответы рассмешат взрослого человека, а ребенка могут привести к непредвиденным последствиям.

Вежливость - то, чего нам так не хватает в нашем мире. Например ребенок может "забыться", когда подобным макаром попытается наладить коммуникацию с незнакомым человеком. А вот таких случаев можно было бы избежать, если бы маленький человечек получал знания и ответы от члена семьи, одновременно овладевая навыками вежливости.

Любознательность - все мы знаем насколько дети пытливы (в хорошем смысле, правда бывает иначе). Но все это кардинально меняется, как только появляется она - умная колонка. И да, контролируя этот процесс, взрослый член общества может судить насколько правильно малыш работает с информацией и правильно ее интерпретирует. Может ли сделать это бездушный девайс - вопрос риторический...





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