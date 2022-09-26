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Optoma представила геймерский проектор UHD35STx
Причина такого шага легко объясняется - дети же или животные по мановению своих ручек-лапок могут превратить серьезную технику в груду разбитого "пластика", а "аннигилировать" проектор куда тяжелее
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   Будущее уже близко, точнее не так - оно уже в квартире, ведь теперь заместо полноценной бандуры в 24 дюйма, а то и больше, можно использовать малюсенький проектор, который на-гора выдаст 100 дюймов картинки "кинотеатрального качества" прямо у вас на стене. 

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   Фирма Optoma бережно прислушивается ко всем пожеланиям и чаяниям своих благодарных поклонников-покупателей, еще бы, ведь у этого контингента водятся "лишние деньги", без малейшего угрызения совести готового "зарядить" почти две тысячи баксов за "бездисплейный монитор".


Источник фото: optomausa.com


   Так на днях фирма, занимающаяся производством проекторов, представила обновленную версию хорошо зарекомендовавшего себя "волшебного фонаря 4К" - UHD35STx. Причем как я писал выше, создала по "мольбам" геймеров, которым "неохота" покупать дорогой профессиональный игровой монитор по причине неиллюзорной вероятности получить статус "потрачено" из-за совместного проживания в одном помещении с ретивыми животными или маленькими детьми. Сам монитор обладает миниатюрными размерами (в сравнении с гигантскими мониторами), позволяющими запустить устройство в пределах одного метра от "рабочей поверхности".

   В идеальном случае для максимального качества необходима однотонная стена с "зеркальным покрытием", но даже при отсутствии оного можно использовать на обычной покрашенной стене светлых тонов из-за наличия опции "автоматического конфигурирования". И к другим техническим характеристикам: максимальная яркость устройства 3600 люмен (дневное время суток), контрастность 1 к 1000 000 и цветовой охват стандарта DCI-P3. Если же сравнить с "физическим монитором" - то изображение будет аналогично 100 дюймовому монстру с разрешением в 3840 x 2160 пикселей. Но и это не предел: если вы живете в "царских хоромах" аки князь Милославский, тогда ваш экран может масштабироваться до прельстивых 300 дюймов. 


Источник фото: techcult.ru


   Естественно, не обошлось без задержки "ввода\вывода", которая при 4К и 60 герцах составляет 60 мс (совсем не по-геймерски - да), а вот при "Фул Эйч Ди" параметры задержки вполне приемлемые и "кибеспортивные" - всего лишь 4 мс при 240 герцах. Также проектор поддерживает стандарт HDR10 и обладает "насущными разъемами" в виде HDMI в версии 2.0, аудиовходами обеих поколений, питается устройство через USB на корпусе. В блок интегрирован и 10 ваттный динамик.

   Цена за проектор с подсветкой и ПДУ составляет около 1800 долларов.

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#проекторы #optoma #девайсы для геймеров #проектор uhd35stx
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