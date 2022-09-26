Причина такого шага легко объясняется - дети же или животные по мановению своих ручек-лапок могут превратить серьезную технику в груду разбитого "пластика", а "аннигилировать" проектор куда тяжелее

Будущее уже близко, точнее не так - оно уже в квартире, ведь теперь заместо полноценной бандуры в 24 дюйма, а то и больше, можно использовать малюсенький проектор, который на-гора выдаст 100 дюймов картинки "кинотеатрального качества" прямо у вас на стене.

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Фирма Optoma бережно прислушивается ко всем пожеланиям и чаяниям своих благодарных поклонников-покупателей, еще бы, ведь у этого контингента водятся "лишние деньги", без малейшего угрызения совести готового "зарядить" почти две тысячи баксов за "бездисплейный монитор".









Так на днях фирма, занимающаяся производством проекторов, представила обновленную версию хорошо зарекомендовавшего себя "волшебного фонаря 4К" - UHD35STx. Причем как я писал выше, создала по "мольбам" геймеров, которым "неохота" покупать дорогой профессиональный игровой монитор по причине неиллюзорной вероятности получить статус "потрачено" из-за совместного проживания в одном помещении с ретивыми животными или маленькими детьми. Сам монитор обладает миниатюрными размерами (в сравнении с гигантскими мониторами), позволяющими запустить устройство в пределах одного метра от "рабочей поверхности".

В идеальном случае для максимального качества необходима однотонная стена с "зеркальным покрытием", но даже при отсутствии оного можно использовать на обычной покрашенной стене светлых тонов из-за наличия опции "автоматического конфигурирования". И к другим техническим характеристикам: максимальная яркость устройства 3600 люмен (дневное время суток), контрастность 1 к 1000 000 и цветовой охват стандарта DCI-P3. Если же сравнить с "физическим монитором" - то изображение будет аналогично 100 дюймовому монстру с разрешением в 3840 x 2160 пикселей. Но и это не предел: если вы живете в "царских хоромах" аки князь Милославский, тогда ваш экран может масштабироваться до прельстивых 300 дюймов.









Естественно, не обошлось без задержки "ввода\вывода", которая при 4К и 60 герцах составляет 60 мс (совсем не по-геймерски - да), а вот при "Фул Эйч Ди" параметры задержки вполне приемлемые и "кибеспортивные" - всего лишь 4 мс при 240 герцах. Также проектор поддерживает стандарт HDR10 и обладает "насущными разъемами" в виде HDMI в версии 2.0, аудиовходами обеих поколений, питается устройство через USB на корпусе. В блок интегрирован и 10 ваттный динамик.

Цена за проектор с подсветкой и ПДУ составляет около 1800 долларов.

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