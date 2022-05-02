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Optoma представила универсальный проектор UHD55 с разрешением 4K UHD
Новинка позволяет смотреть фильмы даже с включенным светом
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Компания Optoma выпустила проектор UHD55 с настоящим 4K UHD. Благодаря яркости в 3600 люмен новинка позволит смотреть фильмы даже с включенным светом. Обладая впечатляющим коэффициентом контрастности 1 200 000:1, UHD55 совместим с расширенным динамическим диапазоном (HDR) и HLG.

Любителей игр UHD55 порадует встроенным улучшенным игровым режимом, который имеет время отклика 16 мс 4K при 60 Гц и 4 мс в 1080p при 240 Гц. Новинка обладает функциями интеграции интеллектуальных технологий, в том числе бесшовную интеграцию в умные дома с Amazon Alexa и Google Assistant. Обладая элегантным и компактным дизайном, UHD55 обеспечивает универсальное проецирование и простой обмен контентом одним нажатием кнопки с помощью приложения Creative Cast, которое позволяет отображать изображения, документы и видео по беспроводной сети с четырех устройств.

Проектор UHD55 предлагает вертикальный сдвиг объектива, 1,3-кратный зум и деформацию 3x3, чтобы обеспечить плавную настройку в любых условиях. В UHD55 есть два входа HDMI 2.0 для подключения к новейшим устройствам 4K UHD, а также имеется возможность подключения RS-232.  

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Новинка уже доступна для покупки в Соединенных Штатах по ориентировочной розничной цене в 1799 долларов США, а в Канаде по цене в 2599 долларов США.

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#проектор #4k uhd #optoma #uhd55
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