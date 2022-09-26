Это называется процессом "деиндустриализации", причиной которому служат в частности, продовольственный и энергетический кризисы

Все знают что такое импотенция, в частности творческая, но что будет, если я вам скажу о куда более разрушительном подвиде, и это я не про медицинский термин говорю... Политическая импотенция макрорегиона "Европа" - вот что я подразумеваю. Судите сами: разрушать благополучие своего мира, в частности своей страны, ради навязанных хотелок заокеанского "союзника" - дорогого стоит, причем "дорого" во всех смыслах. О промежуточных результатах прочтете ниже.

реклама









Зеленая энергетика - это "современно, молодежно", даже страшно сказать - весьма трендово, но вот незадача: нашему солнышку не прикажешь светить и зимой жарко-прежарко, а ветер имеет обыкновение прекращаться даже вблизи морских побережий. А Россия, оказывается, пытается соблюдать, прежде всего свои национальные интересы, и тогда случается он - энергетический кризис. Когда газ "почему-то" стоит неприлично дорого, да и то из-за "рынок порешает", газовые танкеры уходят куда-то в юго-восточную Азию. Как, скажите на милость, согреваться бедной Европе. Тут уже никто не говорит про экономическое благополучие...

Поэтому промышленность с пропиской в Европе, вынуждена "бежать" на Запад. В частности Volkswagen уже делает ноги из "Неметчины". Об этом заявил директор по закупкам собственно самого автомобильного гиганта.









И "бежит", как говорится, не только общество Динамо. Казалось бы, вот он шанс для Европы стать "аграрной сверхдержавой". Но и этот финт ушами "не прокатит". Ведь для аграрного сектора нужны удобрения, которые в избытке водятся у "злой России", но они при попытке покупки попадут под санкции заокеанского дядюшки.

Кстати о нем. Точнее об экономике США, которая уже почти как полвека не является промышленной по определению, а является экономикой потребления, в частности производства услуг. Но изменившийся мир диктует новые условия, где слово глобализация должно быть вычеркнуто. Продолжая мысль...

Заокеанский дядюшка хоть и престарелый, но не подрастерял остатки ума, поняв вышеозначенное. Теперь он, создав искусственные препоны Европе, в частности о рукотворности энергетического и экономического кризисов сомневаться не приходится, решил все обернуть "взад".









В частности стимулируя строительство своих предприятий не в Китае, а в США. Гигантский завод Intel о многом говорит...

Следом в Америку потянулись и европейские промышленные гиганты, готовые перенести в спокойные США свою металлургию, производство энергоемких товаров и в частности удобрений. Правда этот процесс долгосрочный.

Ну а Европа станет "немножко" cредневековой, зато воздух будет чистый и "в города" вернутся дикие животные...

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



