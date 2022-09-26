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Искусственно созданные кризисы заставляют Европу "переезжать" в Америку
Это называется процессом "деиндустриализации", причиной которому служат в частности, продовольственный и энергетический кризисы
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   Все знают что такое импотенция, в частности творческая, но что будет, если я вам скажу о куда более разрушительном подвиде, и это я не про медицинский термин говорю... Политическая импотенция макрорегиона "Европа" - вот что я подразумеваю. Судите сами: разрушать благополучие своего мира, в частности своей страны, ради навязанных хотелок заокеанского "союзника" - дорогого стоит, причем "дорого" во всех смыслах. О промежуточных результатах прочтете ниже.

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Источник фото: profinance.ru


   Зеленая энергетика - это "современно, молодежно", даже страшно сказать - весьма трендово, но вот незадача: нашему солнышку не прикажешь светить и зимой жарко-прежарко, а ветер имеет обыкновение прекращаться даже вблизи морских побережий. А Россия, оказывается, пытается соблюдать, прежде всего свои национальные интересы, и тогда случается он - энергетический кризис. Когда газ "почему-то" стоит неприлично дорого, да и то из-за "рынок порешает", газовые танкеры уходят куда-то в юго-восточную Азию. Как, скажите на милость, согреваться бедной Европе. Тут уже никто не говорит про экономическое благополучие...

   Поэтому промышленность с пропиской в Европе, вынуждена "бежать" на Запад. В частности Volkswagen уже делает ноги из "Неметчины". Об этом заявил директор по закупкам собственно самого автомобильного гиганта. 


Источник фото: nstrade.ru


   И "бежит", как говорится, не только общество Динамо. Казалось бы, вот он шанс для Европы стать "аграрной сверхдержавой". Но и этот финт ушами "не прокатит". Ведь для аграрного сектора нужны удобрения, которые в избытке водятся у "злой России", но они при попытке покупки попадут под санкции заокеанского дядюшки. 

   Кстати о нем. Точнее об экономике США, которая уже почти как полвека не является промышленной по определению, а является экономикой потребления, в частности производства услуг. Но изменившийся мир диктует новые условия, где слово глобализация должно быть вычеркнуто. Продолжая мысль...

   Заокеанский дядюшка хоть и престарелый, но не подрастерял остатки ума, поняв вышеозначенное. Теперь он, создав искусственные препоны Европе, в частности о рукотворности энергетического и экономического кризисов сомневаться не приходится, решил все обернуть "взад".


Источник фото: .domkino.tv


   В частности стимулируя строительство своих предприятий не в Китае, а в США. Гигантский завод Intel о многом говорит...

   Следом в Америку потянулись и европейские промышленные гиганты, готовые перенести в спокойные США свою металлургию, производство энергоемких товаров и в частности удобрений. Правда этот процесс долгосрочный. 

   Ну а Европа станет "немножко" cредневековой, зато воздух будет чистый и "в города" вернутся дикие животные...

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