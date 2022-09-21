Помимо "симбиоза" с искусственным интеллектом, принтер в финальной версии будет способен создавать широкий ассортимент конструкций, звучащий в бравурной версии как "печатать все"

Как-то я жаловался, что все научные открытия и исследования проходят улетающим экспрессом мимо нашей страны, где помимо пересборки китайских автомобилей под отечественным шильдиком и постоянным откладыванием важной Лунной миссии у нас больше ничего и нет. Но видимо что-то изменилось, и как из рога изобилия посыпались хорошие новости, "предъявить" которые широкой общественности совершенно не стыдно.

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Например, научные сотрудники университета "МИСИС" продолжают создание удивительного 3D-принетра, способного из-за самообучающегося искусственного интеллекта и специальных алгоритмов создавать не только лишь набор односложных изделий, а амбициозно "печатать все".

Комментарии тут излишни, "такая корова нужна самому" - поэтому спектр применения этого "отечественного чуда техники" крайне велик: начиная от банального автомобилестроения и проектирования медицинского оборудования до прорывного ракетостроения.

Ну и куда же без бравады - люди, непосредственно занимающиеся комплексом задач по воплощению в "физическую оболочку" данного проекта, говорят следующее: альтернативных нашему изделию в мире просто нет и не предвидится в ближайшей перспективе. Ну а мы пока просто подождем...

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