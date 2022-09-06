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Российский китаец Evolute - отечественная фирма показала три новых электромобиля
Вот и импортозамещение подтянулось: в Липецкой области начнут собирать "китайские реплики" - копии китайских автомобилей под российским брендом Evolute
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   Всем хорош электромобиль (на самом деле нет): малошумный, быстро разгоняется, и даже обладает некой "экологичностью", правда как всегда "есть одна загвоздка" - такие автомобили дороги. Но текущая мода диктует свои условия, поэтому у каждой серьезной страны должны быть свои "электрокары", и вот на днях кажется у России появилась своя "Tesla".

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   Речь идет о электромобилях фирмы Evolute, три модели которой были представлены на столичном "Велофестивале".

   Мы конечно все горды за успехи на ниве отечественного автомобилестроения с приставкой "новаторское", но стыд и разочарование вызывает факт "полного копирования" китайских образцов. Именно такими методами будет "штамповаться" новые электрокары в Липецке. 


Источник фото: hi-tech.mail.ru


   Первая машина "сойдет с конвейера" уже в этом месяце - это будет седан "i-Pro" (ну очень русское название - да), "не заржавеет" и за кроссовером - модель "i-Joy" появится в месяц праздника нашей революции, а там не за горами кроссовер в виде купе - "i-Jet". Правда релиз этого "кузовного гибрида" появится не раньше следующего года. 

   Коротко о ценах, точнее цене. "Базовая модель" "i-Pro" будет стоить от двух миллионов рублей, с возможностью "разгоняться до сотни" всего за 10 секунд, а "максимальный забег" равен 420 километрам. Электрокар обладает "быстрой зарядкой", которая "заправляет" аккумуляторную батарею русского китайца всего за 35 минут, правда лишь до 80%.

   Кстати, модельный ряд не ограничится тремя "кузовами", в ближайшем будущем планируется "добавить" минивэн и SUV.

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#седан #evolute #кросс-купе #кроссовер #минивэн #российские электромобили
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