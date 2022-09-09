Об этом сообщил сегодняшний глава Роскосмоса Юрий Борисов

Были не были на Луне полвека назад Американцы - неважно, сейчас куда важнее другое: у нас в очередной раз сорвалась своя лунная миссия. Об этом на полях ВЭФ заявил нынешний глава Роскосмоса - Юрий Борисов.

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И это уже не первый такой перенос. Ранее объявляли в пресс-релизах о запуске исследования Луны в конце текущего года. Целью Луны-25 была отработка навыка мягкой посадки с отдаленной перспективой высадки человеческого десанта, а также подробные исследования лунного грунта на одном из полюсов Луны. Так как именно это место является "природным холодильником" и хранит "отпечатки" всех веществ, занесенных то ли метеоритными ударами, то ли еще какими-нибудь глобальными космическими катаклизмами на поверхность Луны. И эти вещества никуда бесследно не исчезают благодаря полярному реголиту.

Так вот, это делается не просто так ради ученого интереса, а с прицелом на будущее житье-бытье покорителей Луны, и если исследования окажутся успешными, то найденный лед освободит от "обязанности" доставлять воду с Земли для будущих поселенцев Луны.

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