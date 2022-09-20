Китай не стоит на месте, кажется еще совсем недавно трудолюбивые провинциальные крестьяне выращивали рис и славили великого Мао, а теперь вполне себе успешно планируют покорить Марс и уже работают над практическим заселением Луны. И видимо по такому случаю взяли и открыли новый минерал, обнаруженный "ненароком" в лунном грунте.
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У нового соединения появилось и свое название - чаньезит (Changesite-Y), получившего свое имя в честь космического аппарата Чанье, последний тоже получил свое наименование "не просто так", а в честь китайской богини Луны.
Что же представляет собой этот чаньезит, а данный минерал является неким вариантом прозрачного кристалла, шестым из общества так называемых лунных минералов, и первым - открытым непосредственно Китаем.
Практической пользы от этого "камня" пока нет, но именно по его составу можно проследить эволюцию и развитие Луны в большой исторической перспективе. А там глядишь, и без сплава с титаном можно будет строить лунные "высотки" и прочие необходимые вещи.