"...знать она сильна, Что лает на Слона!". Или слон не слон, или Моська не Моська. И это я не про всемирно известную басню Крылова, а про текущую политическую обстановку в мире, в частности про Китай и Америку. Ведь стало известно, что Байден пригрозил большими последствиями генсеку ЦК КПК Си Цзиньпину в случае военных поставок России. После предоставления которых у Китая могут появиться большие проблемы как в плане инвестиций, так и в плане других важных торговых взаимоотношений.
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И как вы знаете, спустя полгода ничего не поменялось в принципе: Китай нам ближайший "друг" и "соратник", но ничего, кроме увиденного тяжелого транспортника в Москве не показал.
И знаете, тут я верю Джо Джозефовичу, согласно данным которого Китай так и не осмелился передать России свое вооружение, такой вот он крупный "слон", а США - здесь (на оверах) называют не иначе как "Моськой", Китай боится как огня - недавний пример с "настоящим мужиком" - Ненси Пелоси не даст соврать.
Ну и не забываем про экономику: торговый оборот между США и Китаем - примерно 2 триллиона долларов. Согласитесь, трудно разрушить такое взаимовыгодное сотрудничество. Это еще раз про "настоящего восточного товарища".
А вот поди же ты, Иран, находящиеся под санкциями по самое не балуй, не побоялся поделиться своими беспилотниками и технологиями их производства. Персы (Иран их прямой наследник) - всегда были героями, а Китай проиграл практически все войны. Но по справедливости, ассимилировал всех своих завоевателей. Так что делайте выводы кто нам настоящий друг, помимо армии и флота...