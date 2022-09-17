Все мы знаем, что старость надо уважать и грешно смеяться над пожилыми людьми, казалось бы, но иногда эти люди выдают такие "перлы", что уважаемому Евгению Вагановичу ни в жизнь не придумать такой скетч, который на днях выдал Джо Джозефович, решивший выступить в роли "страны советов".
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Как ни странно, советы нынешний президент США раздавал не своим стремительно враждующим гражданам, а лидеру другой страны, в случае "непослушания" эту страну постигнет ярлык самого большого мирового изгоя. И да, это не Северная Корея и не Иран...
Да, именно Владимиру Путину и были адресованы слова о неприменении химического или ядерного оружия на Украине. Опустим вопрос, зачем второй по силе армии после США играть ядерными мускулами рядом со своими границами, но вот почему-то на 146% проигрывающую империалистическую Японию можно было долбить ядрен-батонами, разумеется самыми свободными и демократичными, и никто за это не покаялся к настоящему времени, а вот плохой России так делать нельзя. Тут хочется саркастически улыбнуться, ведь бревно в своих лицемерных глазах никогда не заметишь...