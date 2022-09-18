Под отходами подразумеваются побочные продукты переработки этих двух категорий напитков

С каждым годом природных ресурсов становится все меньше, а численность земного населения растет, да и люди не устанут повышать продуктовую планку - ведь мало кто откажется ради сохранения разнообразия земных недр, — "прикрутить" употребление "кофея" и алкогольных напитков. Как говорится, никто не хочет быть первым. Но альтернативное решение найдено, где получится расписать "классику" - и вашим и нашим. Способ более рачительного использования продуктового сырья заключается в использовании побочных продуктов производства искомых напитков, из которого на отлично выходит биотопливо.

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Кооперативное сотрудничество Поляков и Армян сделало научную выкладку, согласно которой биогаз и биоводород, получаемые при производстве горячительных (в прямом и переносном смыслах) напитков могут быть использованы для достижения так называемого нулевого выброса. Помимо этого отходы кофе, разнообразная солома и отработанное пивоваренное зерно прекрасно могут быть "усвоены" для производства биотоплива.

Правда есть одна трудность: в ближайшее время перспектива использования этих отходов туманна, ведь не получается разрешить непреодолимые технические проблемы в плане синтеза того самого биотоплива. А вот спустя пару десятилетий подобный процесс может быть запущен и наша экология немножко может "выдохнуть".

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