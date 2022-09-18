Знаете, в моей стране мне часто приходилось видеть машины на украинских номерах, но мне никогда не приходило в голову устроить спонтанный допрос хозяевам транспортных средств на тему чей Крым или попросту взять да немножко "пошалить" - проткнуть шины, оторвать дворники или же попросту поцарапать кузов. В моей стране относятся вежливо и культурно ко всем приезжим и делают выводы не по паспорту или лицу, а по реальным поступкам, и то же самое я думал о братской Финляндии, но теперь ключевое слово - "думал"...
реклама
Ведь оказывается там не сильно рады гостям из Питера и области, где за номер с российским триколором можно получить незапланированную "покраску" или же исцарапанный кузов, либо "по мелочи" - проколотые шины.
Более опытные и более часто посещающие Хельсинки жители культурной столицы уже давно перешли на еврономера, из-за возможных провокаций, самая малая из которых - это получить заляпанные кетчупом ручки водительской двери.
Финская полиция на такие акты вандализма совершенно никак не реагирует - мол вы паркуетесь не в тех районах или же сделали это ваши переехавшие соотечественники.
Как тут не ответить знаменитой цитатой из Ивана Васильевича: "...а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта!" Это я про "гостеприимную" Финляндию. Тут конечно же не надо уподобляться финнам, а действовать тоньше: при покупке бензина на заправках в Питере и Ленинградской области сделать "туристический тариф" с ценами - раза в три выше общефедеральных. Это будет наш "контрнаступ".