Если ситуацию с безопасностью в аэропортах пустить "на самотек" - то до неприличия возрастет количество опасных происшествий, а то и чего пострашнее. Поэтому контролирующие сотрудники службы безопасности в воздушных гаванях - самые строгие-престрогие. Но даже такая исключительная бдительность и внимательность в 80% ситуаций не может позволить качественно выполнить свою работу работникам, "пропуская" "запрещенку".
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Согласитесь - это серьезная проблема. Которую призван решить "симбиоз" рентгена и нейросети, обнаруживающий порядка 100% неразрешенных к провозу и проносу веществ и предметов. Именно такой процент эффективности назвали придумавшие сам механизм - Британские ученые. Принцип работы устройства основан на работе рентгеновских лучей, где малейшая "нелинейность" в объектах способна преображать движение луча при прохождении через данный предмет.
В старых методах обнаружения нелегальных предметов, контролирующие системы не справлялись, не в силах "правильно" обработать маленькие "выпуклости и впадины". Но новый ИИ действует иначе, методом анализа легко находящий подозрительные неровности, правильно интерпретируя их, благодаря чему сразу находя взрывчатые компоненты.
Помимо использования в аэропортах, данную нейросеть можно использовать в медицине и промышленных системах контроля, обнаруживая дефекты в готовых изделиях и постройках.