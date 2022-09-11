Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Находить контрабанду и запрещенку будет сканер с интегрированной нейросетью
Искусственный интеллект, "сопряженный" с обычным рентгеновским сканером, будет помогать находить сотрудникам службы безопасности аэропорта запрещенные предметы и вещества
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

   Если ситуацию с безопасностью в аэропортах пустить "на самотек" - то до неприличия возрастет количество опасных происшествий, а то и чего пострашнее. Поэтому контролирующие сотрудники службы безопасности в воздушных гаванях - самые строгие-престрогие. Но даже такая исключительная бдительность и внимательность в 80% ситуаций не может позволить качественно выполнить свою работу работникам, "пропуская" "запрещенку".

реклама

   Согласитесь - это серьезная проблема. Которую призван решить "симбиоз" рентгена и нейросети, обнаруживающий порядка 100% неразрешенных к провозу и проносу веществ и предметов. Именно такой процент эффективности назвали придумавшие сам механизм - Британские ученые. Принцип работы устройства основан на работе рентгеновских лучей, где малейшая "нелинейность" в объектах способна преображать движение луча при прохождении через данный предмет.


Источник фото: moscow-airports.com


   В старых методах обнаружения нелегальных предметов, контролирующие системы не справлялись, не в силах "правильно" обработать маленькие "выпуклости и впадины". Но новый ИИ действует иначе, методом анализа легко находящий подозрительные неровности, правильно интерпретируя их, благодаря чему сразу находя взрывчатые компоненты. 

   Помимо использования в аэропортах, данную нейросеть можно использовать в медицине и промышленных системах контроля, обнаруживая дефекты в готовых изделиях и постройках.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#искусственный интеллект #нейросеть #поиск контрабанды
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Нейросеть научили создавать бесконечно много фото голых женщин лишь по их текстовому описанию
Картина, созданная нейросетью, победила в художественном конкурсе людей-художников
По мнению аналитика следующая мировая война будет вестись "на палках и камнях"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
102
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
87
Видеокарты GeForce RTX 4090 уже появились в розничных магазинах
17
Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
13
Стандарт Wi-Fi 7 дает пропускную способность более 5 гигабит в секунду
12
Nvidia GeForce RTX 4090 на 78% быстрее RTX 3090 Ti
27
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
29
Похороны Елизаветы II обойдутся Великобритании в эквивалент 420 млрд рублей
41
Vik-off сравнил 21 термопрокладку для видеокарт и выявил лучшие
13
EA показала геймплей мобильной Heroes of Middle-earth по «Властелину колец»— геймеры возмущены увиденным
4
GeForce RTX 4090 заметили в нескольких австралийских интернет магазинах с ценой около 2800 USD
11
Несколько моделей GeForce RTX 4090 доступно для предзаказа у одного из ритейлеров
5
Предполагаемая GeForce RTX 4090 протестирована в Time Spy Extreme — почти в 2 раза быстрее RTX 3090
12
Розничные цены GeForce RTX 4090 засветились в Австралии
1
Raptor Lake i5 13600 оказался обновлением процессора Alder Lake
13
В Сеть просочился ключевой арт Assassin’s Creed Mirage с изображением протагониста
1
Samsung зарегистрировала торговую марку Flex G для планшетов с гибким экраном
2
Intel начала строительство двух предприятий в Огайо, которые будут выпускать чипы по технологии Intel 18A
11
48-ядерные чипы Xeon Sapphire Rapids равны по производительности 64-ядерным AMD EPYC
7
AMD Ryzen 5 7600X протестирован в Cinebench R23
10

Популярные статьи

Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
61
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
9
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
71
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
25
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
81
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
3
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
1
Обзор игры Cow Simulator
3

Сейчас обсуждают

mistergrim
03:23
Что все прицепились к этой регистрации в фейсбуке? Регистрация в стиме никого при этом не смущает.
С очками Lenovo просмотр сериала или фильма без телевизора станет реальностью
Mar War
03:02
Ахахахахаха
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
ахахах
02:58
польшу саму поделят,хер там они откусят наших будущих территорий
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Вадим Омелин
02:33
Ух как много скрепной ваты с телевизором вместо бошки обитает на этом сайте) Пердаки под каждой новостью горят, на говно исходят)
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Вадим Омелин
02:32
250 тысяч? А чего не миллионов?
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Вадим Омелин
02:32
Держи в курсе, аналитик)
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Вадим Омелин
02:31
Всё по секретным документам, а ты дочь офицера, я угадал?)
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Вадим Омелин
02:31
Тебя что ли?)
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Вадим Омелин
02:31
В твоих фантазиях разве что)
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Вадим Омелин
02:30
Причем тут демократы? Пхахах, какая чушь
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем