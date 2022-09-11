Искусственный интеллект, "сопряженный" с обычным рентгеновским сканером, будет помогать находить сотрудникам службы безопасности аэропорта запрещенные предметы и вещества

Если ситуацию с безопасностью в аэропортах пустить "на самотек" - то до неприличия возрастет количество опасных происшествий, а то и чего пострашнее. Поэтому контролирующие сотрудники службы безопасности в воздушных гаванях - самые строгие-престрогие. Но даже такая исключительная бдительность и внимательность в 80% ситуаций не может позволить качественно выполнить свою работу работникам, "пропуская" "запрещенку".

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Согласитесь - это серьезная проблема. Которую призван решить "симбиоз" рентгена и нейросети, обнаруживающий порядка 100% неразрешенных к провозу и проносу веществ и предметов. Именно такой процент эффективности назвали придумавшие сам механизм - Британские ученые. Принцип работы устройства основан на работе рентгеновских лучей, где малейшая "нелинейность" в объектах способна преображать движение луча при прохождении через данный предмет.









В старых методах обнаружения нелегальных предметов, контролирующие системы не справлялись, не в силах "правильно" обработать маленькие "выпуклости и впадины". Но новый ИИ действует иначе, методом анализа легко находящий подозрительные неровности, правильно интерпретируя их, благодаря чему сразу находя взрывчатые компоненты.

Помимо использования в аэропортах, данную нейросеть можно использовать в медицине и промышленных системах контроля, обнаруживая дефекты в готовых изделиях и постройках.

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