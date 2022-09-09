Информационный век здорово подкосил человеческое здоровье в целом, и здоровье глаз - в частности. А это, между прочим, один из важнейших органов чувств, без нормального функционирования которого, мы теряем большой пласт важнейшей зрительной информации. И такой опасный деградационный процесс нельзя пустить на самотек.
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Одними из первых это заметили ученые мужи из Японии, взяв в "кооперацию" Sendai Broadcasting для разработки мобильного приложения-игры, с названием, выполненным в ретроспективном стиле, вынырнувшем словно из далеких счастливых 90-ых, когда в ходу была пиратская приставка Dendy. Поприветствуем: Meteor Blaster - игра в виде космического шутера, которая помимо собственно развлечения, использует более серьезную цель - выявление на ранних стадиях серьезного глазного заболевания - глаукомы.
Смысл игры довольно прост, вы оператор космического бластера, сбивающего пикирующих на вас метеоры и собирая выпавшие дополнительные очки. После прохождения 16 уровней вы получаете "ранкирование", в виде баллов с первого по пятый. Где один балл - это отсутствие проблем с глазами, а четыре или пять - высокий риск наличествования глаукомы.