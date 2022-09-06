Каждый неравнодушный к нашей державе пользователь оверклокеров мечтал бы о собственном производстве полупроводниковой продукции в необъятной и родной России. Пускай это производство и не будет уровня тайваньской TSMC. К слову, у нас есть такое производство, правда дом "пониже и труба пожиже" - это я про завод "Микрон" говорю.
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А теперь хорошая "зеленоградская новость" (местоположение Микрона) - из-за резко возросшего спроса топ-менеджеры компании решили увеличить количество производственных мощностей в два раза. Сказано-сделано: под эту задачу будет "освоено" порядка 7 млрд рублей за 10 лет под залог уже существующего оборудования завода.
Правда не обошлось без "такого важного" мнения экспертов, которые подвергли сомнению данную сумму, назвав ее до неприличия скромной. Ведь мало увеличить количество станков и "производственных линий", надо еще внедрять инновационные производства, улучшая старые.
Кроме того, завод остро нуждается в квалифицированном персонале, но "умные дядьки" не идут на "мелкий прайс", поэтому у завода точно больше чем одна проблема, заключающаяся "только лишь" в нехватке мощностей.
Хоть обидно, но "над собой" полезно посмеяться: когда тот самый TSMC осваивает технологический процесс 5 и 3 нм, — наш "мировой гигант" продолжает штамповать "детальки" по 90 нм и даже 180 нм, что уж точно не является предметом для гордости истинного патриота.