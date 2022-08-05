Об этом говорится уже не в первый раз.

На ежегодном собрании акционеров Tesla, по информации CNBC, глава компании Илон Маск (Elon Musk) в очередной раз подтвердил готовность производителя к 2030 году увеличить объёмы выпуска электромобилей до 20 млн штук в год. В ближайшие три года, напомним, компания собирается увеличивать объёмы производства в среднем на 50% ежегодно. В текущем году она должна выйти на рубеж в полтора миллиона выпускаемых электромобилей, и технически для этого есть все условия.

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Источник изображения: Wired

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Как пояснил Маск на собрании акционеров, к концу десятилетия компания будет располагать примерно дюжиной предприятий, каждое из которых сможет производить от полутора до двух миллионов электромобилей в год. Где будет построено следующее предприятие Tesla, компания должна решить до конца текущего года, но со слов Маска, наиболее активный поиск ведётся среди территорий Серверной Америки, включая США, Мексику и Канаду. В последней из стран у компании есть интерес в сфере производства тяговых аккумуляторов. Кроме того, благосклонность к такому варианту Илона Маска обязывает проявлять его происхождение – мать миллиардера Мэй родом из Канады, хотя сам Илон родился на территории ЮАР.