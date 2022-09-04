Создать-то создали, а вот "похвастаться" - забыли. А информация просочилась благодаря непреднамеренному сливу во всемирную сеть

Кто бы мог подумать, но страна, которая примерно двадцать лет назад запустила в космос космический корабль по уровню технической начинки, соответствующий гагаринскому "Востоку", уже вовсю строит свою МКС и готовится ровно через два года высадиться на спутник Земли - Луну. Но это еще не все. Оказывается, Китай уже придумал космический ядерный реактор. Да не просто придумал, но и собрал, проводя сейчас финальные тесты.

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Сам реактор представляет собой аппарат, необходимый для движения космического корабля по просторам космоса и подпитки систем "шлюпки". Новости сообщили не китайцы и их официальные СМИ, а американцы, сумевшие вовремя "закэшировать" данные удаленного сообщения, просочившегося из-за человеческой ошибки на просторы мировой паутины.









Кстати, американцы не только сохранили архивные копии "слива", но и провели собственные расчеты, согласно которым вырабатываемой энергии (напомню, речь идет об 1 мегаватте) хватит "на 10 МКС". Потребляемая мощность которой равняется 120 киловаттам.

Ну и на пальцах, зачем космическому аппарату необходим "маленький ядерный реактор", если "испокон веков" космические корабли землян отлично подпитывались от солнечных панелей, "вшитых" в конструкцию корабля. Оказывается, в глубоком космосе много мест, куда доходит до невозможности скромное количество "солнечного ветра", и такой мизер солнечной энергии недостаточен для полноценного функционирования корабля.

Да и просто если оставить "за бортом" космический корабль - ядерные реакторы являются идеальным вариантом для очагов потенциального поселения на далеких планетах и спутниках, например на тех же Марсе и Луне.





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