Граждане Евросоюза могут с удивлением наблюдать, как горит столь необходимая им "санкционка". А что делать, в рублях голубое топливо они отказываются оплачивать, турбины для газопровода не возвращают. Вот пусть и наблюдают, как Газпром греет воздух летом, а мог бы зимой обогревать жилища европейцев.

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Как известно, Евросоюз намерен отказаться от поставок российского голубого топлива, в рамках санкционного давления. "Северный поток - 2" уже давно заморожен, хотя он практически готов к эксплуатации. А по действующему "Северному потоку - 1" снижается прокачка газа, в том числе из за неисправных турбин, которые не хотят возвращать после ремонта наши западные партнеры. На данный момент функционирует всего лишь одна турбина, и как выясняется тоже зря. Уже полтора месяца Газпром вынужден сжигать излишки газа. Жители приграничных областей Финляндии, наблюдают огромный факел в районе компрессорной станции "Портовая" на российской стороне. Как раз с этой станции в Выборгском районе и берет свое начало трубопровод "Северный поток - 1". Финляндия, наряду с другими странами Евросоюза, отказалась оплачивать российский газ рублями, и соответственно не получает его с марта. Газа сжигается примерно на 10 миллионов долларов в день, учитывая текущие биржевые цены.

Вообще, сжигание природного газа - это распространенная практика, очень часто сжигают сопутствующий газ при добыче нефти, так как добыть его просто невозможно. В данном же случае излишний газ сжигают из-за невозможности его доставки потребителю. И европейцы могут с сожалением наблюдать - как улетают в небо миллионы гигакалорий, которые могли бы обогреть их зимой. Шутка ли сказать, только в одной Германии электричество за год подорожало почти в девять раз, скоро топить печку купюрами станет выгоднее. Проблема в том, что законсервировать газовые месторождения не так то и просто, а добыча на этих месторождениях рассчитана на прежние объемы поставок газа. Сжигать "национальное достояние" можно и непосредственно на месте добычи, но лучше перенаправить газовые потоки с сторону отечественного потребителя. В России существует множество населенных пунктов нуждающихся в газификации. А в семи регионах о газе вообще не слышали, и топят дровами и углем, как в древние времена. Уровень газификации страны в целом составляет чуть боле 70%. C 31-го августа уйдет на ремонт и последняя турбина, а перекачка топлива по трубопроводу прекратится совсем. Вероятно и потухнет факел озаряющий финское небо, но Евросоюзу от этого легче не станет, на носу осень, а затем и зима с трескучими морозами.

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