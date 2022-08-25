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Опять обломки корабля Crew Dragon Илона Маска усеяли Австралию
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   В очередной жаркий день донельзя солнечной Австралии фермеры заняты не "битвой за урожай", а поиском с последующей "релокацией" обломков Crew Dragon - детища Илона нашего Маска, на котором он любит возить Tesla и космонавтов. Полет до МКС оказался удачным, за исключением некой части космического корабля, которая в качестве мусора болталась по орбите. Планировалась "утилизация" при падении на Землю, но она не получилась, точнее в плотной атмосфере сгорело далеко не все. И вот этот кусочек "великого" и нашел один из многочисленных фермеров Нового Южного Уэльса, что в Австралии.

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Фото: ABC News


   Фермер далеко не сразу понял что перед ним не кусок бесполезного "чего-то там", а вполне себе добротный материал, но для этого пришлось связаться со специалистами, которые и подтвердили догадку: это была часть Crew Dragon.

   Но так как дело было в Австралии (В России может напугать только лишь падение чего-то крупного, размером с Луну), подобный инцидент крупно напугал семью фермера, теперь у пары сложности со сном и постоянная тревога: вдруг в этот раз прилет повторится.

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