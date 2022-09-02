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Ученые пытаются бросить вызов теории гравитации Энштейна
Все упирается в так называемую темную материю, которая своим воздействием может искажать плоскость пространство-время
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   Эйнштейн не так бы хорошо запомнился сегодняшним современникам, если бы не большие противоречия, вызываемые его теориями в научной и околонаучной средах. Одним из камней преткновения является общая теория относительности. 

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   Например, с 90-ых годов ученых стала волновать проблема ускоренного расширения нашей Вселенной, ведь причина, почему это "началось" - не ясна. По одной из гипотез, ключевая "виновница" этого - это так называемая темная материя, которую условно можно назвать антигравитацией, отталкивающей "все подряд". Тут и заключается самая главная "закавыка" - а вдруг товарищ Эйнштейн был неправ, и все-таки гравитация, хоть на йоту, но в некоторых местах разнородна (непостоянна).


Источник фото: severnymayak.ru


   Главная проблема доказательности\бездоказательности этой гипотезы - слабо изученные космические расстояния, которые к настоящему времени ограничены пределом до 5 млрд световых лет. Но уже в следующем году планируется запуск Euclid, которая может "отодвинуть" этот рубеж до 8 млрд "лет". А спустя 5 лет (от сегодняшнего времени), в 2027 году многодеятельное NASA запустит флагманский телескоп Nancy Grace Roman, который сможет "раздвинуть границы" изучения галактик и тонких искажений до невообразимых 11 млрд световых лет.

   Важное замечание: прошу не путать определения "темная материя" и "темная энергия".

   Пока к настоящему времени опровергнуть верность теории гравитации знаменитого Эйнштейна не удалось - но ученые всего мира "работают над этим".

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#nasa #наса #темная материя #euclid #nancy grace roman #гравитация #теория гравитации #энштейн
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