Сегодня на выставке в Японии Yamaha презентует обновленную версию своего беспилотного вертолета с возросшими транспортировочными возможностями

В сегодняшний век роботов и умного ИИ уже никого не удивишь электрическими самолетами и беспилотными мини-субмаринами, но японская Yamaha считает иначе. Которая идя в ногу со временем, имеет собственный "БПЛА-зоопарк" в том числе в виде вертолетов.

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Так сегодня должна была состояться Международная выставка, на которой будет презентован новый старый вертолет, точнее беспилотный вертолет Fazer R G2 с возможностью "перевоза" по воздуху посылки весом до 50 килограмм.









Прошлая версия винтового БПЛА была способна на гораздо меньшее, но с "прокачанным" несущим винтом размерностью полтора метра и также модифицированными АКБ и топливным баком, винтовой машине покорились недоступные ранее "высоты". В свою очередь, на перевозку 1 тонны груза уйдет меньше рейсов - экономия в чистом виде. Ведь раньше для этого требовалось совершить на 9 рейсов больше при текущих 20-ти сейчас.

И практичные японцы не преминули пояснить куда же нужен данный вертолет, а нужен он прежде всего при строительстве и "почтовой доставке" в горные японские районы.

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