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Электросамолет пролетел 72 км в Канаде
Именно разработку гидросамолета с движущей силой электричества собирается запустить компания Harbour Air
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   Вот уже и до авиации дотянулась "зеленая повестка" - ведь мощные поршневые двигатели самолетов остро нуждаются в большом количестве бензинового топлива и связанные с этим последствия не очень-то и хорошо действуют на нашу и без того слабенькую экосистему.

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   Поэтому фирма Harbour Air решила не отставать от яхт и подлодок, "запилив" свою версию самолета с электродвигателем и плюшками. Сам самолет "De Havilland Beaver" не является отдельно разработанным проектом, а является еще одной "версией" базового проекта DHC-2 Beaver.


Источник фото: flightglobal.com


   "Новорожденный самолет" уже прошел предпоследнюю стадию испытаний, совершив 72-километровый "пролет" с поверхности канадской реки до озера, окружающего Ванкувер. Сам полет длился чуть меньше получаса. Самолет летел без пассажиров, но за ними, по заверению компании, дело не заржавеет. От версии с бензиновым двигателем до полноценного электрического движителя компания совершила "забег" всего за два года. 

   Кстати о "целесообразности": бензиновая версия этого гидросамолета перевозила в год до полумиллиона пассажиров с количеством около 30000 рейсов в год. Да и не взялась бы самая крупная гидросамолетная компания за заведомо убыточный проект. Поэтому скоро поршневые и прочие разновидности винтовых двигателей отправятся на свалку истории.

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#dhc-2 beaver #harbour air #гидросамолет #зеленые технологии
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